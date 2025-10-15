Un nouveau Shakhtar Donetsk va jouer en Russie

À partir de 2026, un club homonyme du Shakhtar Donetsk disputera la Deuxième Ligue russe (division B), dans le groupe Sud, avec des matchs à domicile prévus en Crimée. Selon Sport Baza, le club a déjà entamé le processus de licence et a reçu l’accord des instances russes pour participer à la saison prochaine. Son budget est estimé à 60 millions de roubles (environ 655 000 euros).

Composée essentiellement de joueurs locaux issus des centres de formation de Donetsk et de la Crimée, l’équipe ne participera toutefois pas à la Coupe de Russie, afin d’éviter d’éventuelles sanctions de la FIFA et de l’UEFA contre la Fédération russe de football (RFS). Tous les joueurs ont été transférés de la Fédération ukrainienne de football vers la RFS, dans un contexte politique et sportif particulièrement sensible. D’autres clubs issus des territoires occupés pourraient suivre : le Fregat (région de Kherson) et le Zoria de Louhansk sont en cours de démarches pour rejoindre également les compétitions russes.