EdF : Thiago Scuro réagit à la première convocation d’Akliouche

Maghnes Akliouche a été appelé pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps ce mercredi pour affronter l’Ukraine et l’Islande dans le cadre des qualifications à la prochaine Coupe du Monde. Il aura l’occasion de confirmer ses bonnes dispositions entrevues en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Après le tirage au sort de la C1 d’ailleurs, il a reçu les félicitations de Thiago Scuro, le directeur sportif asémiste.

«On espère qu’il sera là (pour la Ligue des Champions). On travaille pour cela. Il a fait du bon travail, il a été convoqué pour la première fois, on est très content pour lui, assure le dirigeant brésilien face à la presse. On sait à quel point il a travaillé dur durant la saison. J’espère qu’il fera un bon match ce week-end pour fêter ça.»