C’est la folie totale à Newcastle !

Comme souvent à l’approche du gong, les discussions s’excitent. Les différents acteurs du mercato trouvent des solutions jusque-là insoupçonnées pour débloquer des situations enlisées depuis plusieurs jours. C’est ce qui est en train de se passer du côté de Newcastle. Hier soir, on apprenait que des négociations officielles avaient été engagées avec Stuttgart pour le transfert de Nick Woltemade. «Les conditions générales de cette offre ont incité les responsables du club à libérer Nick Woltemade des entraînements et des matchs afin de discuter avec la partie intéressée d’un éventuel transfert», écrivait le club allemand.

La suite après cette publicité

Si ce dernier a tenu tête au Bayern Munich tout l’été, lequel n’a jamais souhaité formuler l’offre nécessaire pour attirer le jeune attaquant, les Magpies ont quant à eux déroulé le tapis rouge et même servi le champagne. Ils ont proposé une offre astronomique de 90 M€. Forcément, à ce prix difficile de refuser, d’autant qu’à 75 M€, Woltemade aurait déjà été dans l’avion. Il faut croire que Newcastle voulait régler ce dossier dans les temps, et sans se faire surprendre par un concurrent. Un dénouement est attendu dans les prochaines heures. Tout porte à croire que le joueur allemand va rejoindre les rangs des Toons et découvrir les joutes de la Premier League.

La suite après cette publicité

Isak enfin libéré ?

Il renforce une attaque, qui risque de connaître encore de nombreuses secousses d’ici lundi soir. Pour les médias anglais, la venue de l’international de la Mannschaft (2 sélections) va offrir une porte de sortie à Alexander Isak. La possibilité de voir partir le Suédois a augmenté d’un seul coup. Depuis le début du bras de fer entamé par l’attaquant, son club assure qu’il ne partira pas avant de lui avoir trouvé un successeur. C’est maintenant chose faite. C’est désormais à Liverpool d’agir, lui dont la première offre à 130 M€ avait été refusée il y a quelques semaines, obligeant Isak à partir en conflit avec sa direction pour la contraindre à le laisser partir.

Il espère voir les Reds formuler une seconde offre à son égard, qui soit en plus de cela supérieure à la première, alors même qu’ils ont déjà dépensé plus de 330 M€ cet été. En cas de nouvelle proposition, on ne sera pas loin du demi-milliard d’euros dépensés pour un seul mercato. Du jamais vu. Et pour conclure cette fin de mois d’août complètement fou, Newcastle ne compte pas s’arrêter là. En parallèle à la signature de Woltemade, le club anglais tente toujours de faire venir Yoane Wissa, qui est la priorité avant Jorgen Strand Larsen. Pour ce dernier, une offre de 65 M€ a déjà été refusée par Wolverhampton, et il ne faut pas écarter non plus la tentative menant à Fermine Lopez. Une seule chose est certaine, les Magpies veulent un 2e attaquant.