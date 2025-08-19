Alexander Isak sort enfin du silence et demande à quitter Newcastle

C’est le dossier chaud du mercato en Premier League depuis quelques semaines. Sorti d’une saison démentielle avec Newcastle où il a inscrit 27 buts et délivré 6 passes décisives en 42 rencontres, Alexander Isak (25 ans) pousse pour quitter les Magpies. Malgré la qualification en Ligue des Champions avec le club anglais, l’ancien du Borussia Dortmund et de la Real Sociedad ne jure que par Liverpool qui veut le recruter. Ainsi, le natif de Solna force son départ et a été écarté de la tournée asiatique de Newcastle et n’a pas pris part à la première journée de Premier League.

Ce mardi alors que se tenaient les PFA Awards, la cérémonie organisée par le syndicat des joueurs de Premier League, Alexander Isak a obtenu une récompense en étant intégré dans le onze type de la saison 2024/2025. Absent de cette cérémonie, il n’a toutefois pas manqué de la suivre et a lâché une sacrée bombe sur ses réseaux sociaux. En effet, il a tenu à sortir du silence par rapport à sa situation actuelle. «Je suis fier d’être reconnu par mes collègues professionnels et d’être nommé dans l’équipe de la saison 2024/25 de la PFA Premier League. Je tiens avant tout à remercier mes coéquipiers et tous ceux de Newcastle United qui m’ont soutenu tout au long de mon parcours», a-t-il d’abord commencé.

Alexander Isak souhaite toujours partir

Il a ensuite tenu à s’exprimer sur le sujet qui semble lui tenir à coeur, lui qui est à l’écart de son équipe pour le moment. «Je ne suis pas présent à la cérémonie ce soir. Avec tout ce qui se passe, je ne me sentais pas à l’aise d’être là. J’ai gardé le silence pendant longtemps, tandis que d’autres s’exprimaient. Ce silence a permis à certains d’imposer leur propre version des faits, même s’ils savent qu’elle ne reflète pas ce qui a été réellement dit et convenu à huis clos», a-t-il déclaré.

Alexander Isak estime qu’il a été floué dans cette histoire et que Newcastle n’a pas vraiment tenu ses promesses. Le buteur suédois continue de réclamer son départ : «en réalité, des promesses ont été faites et le club connaît ma position depuis longtemps. Faire comme si ces problèmes n’étaient qu’une question d’actualité est trompeur. Lorsque les promesses sont rompues et que la confiance est perdue, la relation ne peut pas perdurer. C’est là où je me trouve actuellement et c’est pourquoi le changement est dans l’intérêt de tous, et pas seulement le mien». De quoi relancer ce dossier à moins de deux semaines de la fin du mercato…