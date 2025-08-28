Newcastle veut dégainer 100M€ pour arracher Fermin Lopez du Barça !

«Fermín a un contrat avec le club, nous sommes contents de lui. C’est donc un joueur du Barça». Voici ce que déclarait Rafa Yuste, le premier vice-président du département des sports, ce jeudi soir. Interrogé sur l’avenir de l’international espagnol (2 sélections) quelques heures après le tirage au sort de la Ligue des Champions, le dirigeant catalan se montrait clair.

Oui mais voilà, si le Barça s’apprête à retrouver le Paris Saint-Germain (France), Chelsea (Angleterre), l’Eintracht Francfort (Allemagne), le FC Bruges (Belgique), l’Olympiakos (Grèce), le Slavia Prague (Tchéquie), le FC Copenhague (Danemark) ou encore Newcastle (Angleterre), les Magpies auraient eux une idée derrière la tête. Selon les dernières informations d’El Chiringuito, les Toons seraient ainsi très intéressés à l’idée d’enrôler Fermín López.

Newcastle veut offrir un pont d’or à Fermin Lopez

D’après le média espagnol, Newcastle - en passe de s’offrir l’Allemand Nick Woltemade - serait prêt à offrir 100 millions d’euros pour clôturer son transfert. Parallèlement, les dirigeants de l’écurie anglaise souhaiteraient quadrupler le salaire du natif d’El Campillo. Une sacrée offre avec un objectif central : faire plier les Blaugranas, pas forcément enclins à l’idée de se séparer de leur protégé.

Si des premiers contacts ont déjà eu lieu, El Chiringuito précise toutefois que Newcastle n’est pas seul sur le coup puisque Tottenham est également intéressé par le profil du droitier d’1m74. Auteur de 8 buts et 10 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, Fermin Lopez pourrait quoi qu’il en soit être l’un des principaux acteurs de cette fin de mois d’août.