Menu Rechercher
Commenter 7
Ligue des Champions

LdC : le calendrier du Real Madrid jugé plus facile que celui du Barça selon Opta

Par Allan Brevi
1 min.
L'équipe du Real Madrid durant la Coupe du Monde des Clubs @Maxppp

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a suscité de nombreux débats sur la difficulté des groupes, mais l’analyse des données d’Opta montre que le Real Madrid est le club espagnol le mieux loti. Selon le supercalculateur basé sur le Power Rankings, qui attribue à chaque équipe une note en fonction de ses performances récentes, le Real Madrid fait face à des adversaires ayant une moyenne de 90 points, soit moins que Bilbao (92,1), l’Atlético de Madrid (91,6) et Barcelone (90,9). En comparaison, le Bayern Munich et le PSG ont été désignés comme les clubs les plus mal lotis avec des moyennes de 92,9 et 92,7 respectivement.

La suite après cette publicité
Opta Analyst
𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐅𝐢𝐱𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐃𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐲 💻

📈 Arsenal, Spurs, Liverpool 𝑎𝑛𝑑 Chelsea among the easiest
😭 PSG, Bayern have difficult opponents
⚫️ Newcastle get a tough draw

Who has the easiest and toughest #UCL fixtures? We have the answer 👇
Voir sur X

Pour les équipes espagnoles, les différences se font surtout sentir dans la composition des groupes. L’Atlético de Madrid affronte plusieurs cadors comme Liverpool, l’Inter Milan ou encore Arsenal, tandis que Barcelone devra se mesurer à des équipes solides comme Manchester City et Dortmund. Le Real, lui, bénéficie d’un tirage plus favorable, avec un équilibre qui laisse présager un parcours potentiellement plus tranquille.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
Real Madrid
Atlético

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Atlético Logo Atlético Madrid
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier