LdC : le calendrier du Real Madrid jugé plus facile que celui du Barça selon Opta

Le tirage au sort de la Ligue des Champions a suscité de nombreux débats sur la difficulté des groupes, mais l’analyse des données d’Opta montre que le Real Madrid est le club espagnol le mieux loti. Selon le supercalculateur basé sur le Power Rankings, qui attribue à chaque équipe une note en fonction de ses performances récentes, le Real Madrid fait face à des adversaires ayant une moyenne de 90 points, soit moins que Bilbao (92,1), l’Atlético de Madrid (91,6) et Barcelone (90,9). En comparaison, le Bayern Munich et le PSG ont été désignés comme les clubs les plus mal lotis avec des moyennes de 92,9 et 92,7 respectivement.

Pour les équipes espagnoles, les différences se font surtout sentir dans la composition des groupes. L’Atlético de Madrid affronte plusieurs cadors comme Liverpool, l’Inter Milan ou encore Arsenal, tandis que Barcelone devra se mesurer à des équipes solides comme Manchester City et Dortmund. Le Real, lui, bénéficie d’un tirage plus favorable, avec un équilibre qui laisse présager un parcours potentiellement plus tranquille.