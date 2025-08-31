Rayo Vallecano - FC Barcelone: les compositions officielles

Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse du Rayo Vallecano ce dimanche à 21h30 dans le cadre de la 3ème journée de Liga. Le Rayo Vallecano s’organisent en 4-4-2 avec Batalla aux cages. Chavarria, Luiz Felipe, Lejeune, et Ratiu. Ciss, Garcia, Lopez et Palazon occupent le milieu de terrain. Pedro Diaz va épauler Jorge de Frutos en attaque.

Les Barcelonais s’articulent en 4-2-3-1 avec Joan Garcia. Eric Garcia, Christensen, Baldé et Koundé composent la défense. Le duo Pedri et De Jong sont au milieu de terrain. Dani Olmo, Lamine Yamal et Raphinha sont en attaque avec Ferran Torres qui sera en pointe.

Les compositions

Rayo Vallecano: Batalla - Chavarria, Luiz Felipe, Lejeune, Ratiu - Ciss, Garcia, Lopez, Palazon - Pedro Diaz, Jorge de Frutos

FC Barcelone: Joan Garcia - Eric Garcia, Christensen, Baldé, Koundé - Pedri, De Jong - Dani Olmo, Lamine Yamal, Raphinha - Ferran Torres