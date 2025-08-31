Menu Rechercher
0 - 0
0'
Liga 2025/2026 3e journée
Vallecano
0 - 0
0'
Barcelone
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
Pas d'événements majeurs
Voir le live commenté
Classement live 5 Barcelone 6 11 Vallecano 3
Compositions Vallecano 4-4-1-1 Barcelone 4-2-3-1
La suite après cette publicité

Prono

Qui va gagner ?
1 RAY N NUL 2 BAR
496 participants Terminé
Génération de l'image en cours

Analyse avant-match

Voir tout
Série en cours
V
D
V
V
V
V
V
V
V
V
Rencontres précédentes
14% 3 Victoires 10% 2 Nuls 76% 16 Victoires

Blessures & suspensions

Gavi Gavi Blessure au genou Alejandro Baldé Alejandro Baldé Ischio-jambiers

Match Vallecano - Barcelone en direct commenté

3e journée de Liga - dimanche 31 août 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Vallecano et Barcelone (Liga, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Liga entre Vallecano et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 31 août 2025 à 21:30. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Vallecano et Barcelone.

Arbitres

Mateo Busquets Ferrer arbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Gonzalo García González arbitre assistant
Adrián Díaz González arbitre assistant
Juan Antonio Manrique Antequera quatrième arbitre
Juan Luis Pulido Santana arbitre VAR
Javier Iglesias Villanueva arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Estadio de Vallecas Madrid
Estadio de Vallecas
  • Année de construction : 1976
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 15500
  • Affluence moyenne : 9702
  • Affluence maximum : 15500
  • % de remplissage : 62

Match en direct

Date 31 août 2025 21:30
Compétition Liga
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 3
Diffusion beIN SPORTS 1
Code RAY-BAR
Zone Espagne
Équipe à domicile Rayo Vallecano
Équipe à l'extérieur FC Barcelone
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Vallecano et Barcelone en France ?

Le match est à suivre en direct le 31 août 2025 à 21:30 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Vallecano Barcelone en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Vallecano et Barcelone ?

Rayo Vallecano : le coach Iñigo Pérez a choisi une formation en 4-4-1-1 : A. Batalla, Pep Chavarría, Luiz Felipe, F. Lejeune, A. Rațiu, Álvaro García, Unai López, P. Ciss, Isi Palazón, Pedro Díaz, Jorge de Frutos.

FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, A. Christensen, Eric García, J. Koundé, Pedri, F. de Jong, Raphinha, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres.

Qui arbitre le match Vallecano Barcelone ?

Mateo Busquets Ferrer est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Vallecano Barcelone ?

Madrid accueille le match au Estadio de Vallecas.

Quelle est la date et l'heure du match Vallecano Barcelone ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 août 2025, coup d'envoi 21:30.

Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité
Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier