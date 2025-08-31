Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Vallecano et Barcelone (Liga, 3e journée)
Le match de 3e journée de Liga entre Vallecano et Barcelone. Ce match aura lieu le dimanche 31 août 2025 à 21:30.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Vallecano et Barcelone.
Arbitres
Mateo Busquets Ferrerarbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Vallecano et Barcelone en France ?
Le match est à suivre en direct le 31 août 2025 à 21:30 sur beIN SPORTS 1.
Où voir le match Vallecano Barcelone en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
Quelles sont les compositions officielles du match entre Vallecano et Barcelone ?
Rayo Vallecano : le coach Iñigo Pérez a choisi une formation en 4-4-1-1 : A. Batalla, Pep Chavarría, Luiz Felipe, F. Lejeune, A. Rațiu, Álvaro García, Unai López, P. Ciss, Isi Palazón, Pedro Díaz, Jorge de Frutos.
FC Barcelone : de son côté, l'équipe dirigée par H. Flick évolue dans un système de jeu en 4-2-3-1 : Joan García, Baldé, A. Christensen, Eric García, J. Koundé, Pedri, F. de Jong, Raphinha, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres.
Qui arbitre le match Vallecano Barcelone ?
Mateo Busquets Ferrer est au sifflet pour cette rencontre.
Où se joue le match Vallecano Barcelone ?
Madrid accueille le match au Estadio de Vallecas.
Quelle est la date et l'heure du match Vallecano Barcelone ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 31 août 2025, coup d'envoi 21:30.