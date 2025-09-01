Barça : Hansi Flick déplore l’attitude des joueurs après le nul contre le Rayo Vallecano

Dimanche soir, le FC Barcelone n’est pas allé au-delà du nul sur la pelouse du Rayo Vallecano (1-1), dans un match marqué par l’absence de la technologie VAR et une pelouse en très mauvais état. Deux paramètres qui n’excusent pas le mauvais résultat du Barça aux yeux de son entraîneur Hansi Flick, qui a critiqué l’attitude de ses joueurs, tout en félicitant l’adversaire.

«Je suis d’accord avec Lamine sur le manque d’intensité, mais nous avons fait trop d’erreurs, a-t-il admis au micro de DAZN. En première période, nous aurions pu marquer un deuxième but, mais le Rayo a joué de façon fantastique. Je ne suis pas satisfait de l’équipe car nous avons perdu trop de ballons. Jouer ici est toujours difficile, mais il faut mieux jouer. Iñigo (entraîneur du Rayo) fait un travail incroyable avec cette équipe. Je l’ai déjà dit hier en conférence de presse. Dans des circonstances où l’on est pressés, il faut mieux gérer le ballon. Nous avons commis trop d’erreurs, donc il faut être content du point pris. L’an dernier, nous avons joué et travaillé en équipe, et l’essentiel, c’est qu’il n’y ait pas d’ego, car cela tue le succès collectif. J’ai parlé de ce qui s’est passé aujourd’hui avec les joueurs, car la plupart vont rejoindre leurs sélections nationales. Et il fallait le dire.»