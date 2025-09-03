Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Europe

EdF : le bizutage d’Hugo Ekitike et Maghnés Akliouche

Par Aurélien Macedo
1 min.
Maghnes Akliouche en action avec l'ASM. @Maxppp
Ukraine France

Avant de défier l’Ukraine ce vendredi, l’équipe de France s’est réunie à Clairefontaine pour préparer la trêve de septembre. Les Bleus ont intégré deux petits nouveaux avec Hugo Ekitike et Maghnés Akliouche qui ont poussé la chansonnette comme le veut la tradition.

Equipe de France ⭐⭐
Ekitike et Akliouche ont poussé la chansonnette pour leur “bizutage” et Barcola a fait un joli discours pour son anniversaire ! 😅🎤

#FiersdetreBleus
Ainsi pour son bizutage, Hugo Ekitike a choisi de chanter le son "Djadja" de la chanteuse Aya Nakamura en comptant sur le soutien d’Ousmane Dembélé et Marcus Thuram qui l’ont accompagné. De son côté, Maghnés Akliouche a choisi "Problèmes d’adultes" du groupe de rap Sexion d’Assaut.

