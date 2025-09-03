EdF : le bizutage d’Hugo Ekitike et Maghnés Akliouche

Avant de défier l’Ukraine ce vendredi, l’équipe de France s’est réunie à Clairefontaine pour préparer la trêve de septembre. Les Bleus ont intégré deux petits nouveaux avec Hugo Ekitike et Maghnés Akliouche qui ont poussé la chansonnette comme le veut la tradition.

La suite après cette publicité

Ainsi pour son bizutage, Hugo Ekitike a choisi de chanter le son "Djadja" de la chanteuse Aya Nakamura en comptant sur le soutien d’Ousmane Dembélé et Marcus Thuram qui l’ont accompagné. De son côté, Maghnés Akliouche a choisi "Problèmes d’adultes" du groupe de rap Sexion d’Assaut.