Liga

Oriol Romeu quitte le Barça

Par Josué Cassé
1 min.
Oriol Romeu @Maxppp

C’était pressenti, c’est désormais officiel ! Oriol Romeu (33 ans) quitte le Barça. Ce vendredi soir, le club catalan a annoncé la nouvelle par le biais d’un communiqué.

FC Barcelona
Agreement reached between FC Barcelona and first team player Oriol Romeu to cancel his contract with the Club within the timeframe of the transfer market.
«Un accord a été conclu entre le FC Barcelone et l’équipe première Oriol Romeu pour annuler son contrat avec le club dans les délais du marché des transferts. Le FC Barcelone remercie Oriol Romeu pour son professionnalisme, son engagement et son dévouement, et lui souhaite bonne chance et beaucoup de succès pour l’avenir».

Liga
Barcelone
Oriol Romeu

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Oriol Romeu Oriol Romeu
