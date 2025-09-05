Oriol Romeu quitte le Barça

C’était pressenti, c’est désormais officiel ! Oriol Romeu (33 ans) quitte le Barça. Ce vendredi soir, le club catalan a annoncé la nouvelle par le biais d’un communiqué.

«Un accord a été conclu entre le FC Barcelone et l’équipe première Oriol Romeu pour annuler son contrat avec le club dans les délais du marché des transferts. Le FC Barcelone remercie Oriol Romeu pour son professionnalisme, son engagement et son dévouement, et lui souhaite bonne chance et beaucoup de succès pour l’avenir».