Brésil : le message fort de Bruno Guimarães à Neymar

Absent de la liste du sélectionneur Carlo Ancelotti pour cette convocation en équipe nationale brésilienne, Neymar figure dans les plans du sélectionneur pour la Coupe du monde 2026. C’est du moins ce que croit Bruno Guimarães. Bien qu’il n’ait pas été convoqué par Carletto pour les derniers matchs de qualification contre le Chili et la Bolivie, le milieu de terrain de Newcastle a déclaré, dans une interview exclusive avec ESPN Brasil, que les portes du Canarinho seraient toujours grandes ouvertes pour le numéro 10 de Santos.

«Le sélectionneur cherche des solutions. Évidemment, toute l’équipe nationale, toutes les équipes, veulent compter sur Neymar, un joueur dont l’histoire parle d’elle-même. C’est le protagoniste de nos dernières années, le meilleur buteur de l’équipe. Quand on parle d’attaque, il faut absolument parler de Neymar. Je pense que la situation va s’arranger. Je pense que le sélectionneur a des projets pour lui, oui. Pour un joueur comme Neymar, les portes de l’équipe nationale ne sont pas seulement ouvertes, elles sont toujours grandes ouvertes».