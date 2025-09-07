Islam Slimani va s’engager en Roumanie

Islam Slimani va découvrir un nouveau championnat. Légende du football algérien, le buteur de 37 ans va s’engager avec le CFR Cluj selon plusieurs sources concordantes. Après l’Algérie, le Portugal, l’Angleterre, la Turquie, la France, la Belgique et le Brésil, Slimani va donc découvrir la Roumanie.

La suite après cette publicité

Habitué des joutes européennes, le club roumain ne disputera pas la Ligue Europa Conférence cette saison après avoir été pulvérisé par Häcken. L’ancien de l’OL et de l’AS Monaco est attendu ce lundi pour s’engager dans son nouveau club.