Italie : Gattuso en remet une couche sur Israël

«Je suis un homme de paix, et cela me brise le cœur de voir des civils et des enfants touchés ; cela me brise le cœur. Mais nous avons un travail à accomplir, et la FIGC travaille également dur pour trouver des solutions et organiser un match parfait à Udine, y compris sur le plan sécuritaire. Notre devoir est de faire notre travail, mais j’espère qu’une solution pacifique sera trouvée, et pas seulement en Israël. C’est une situation qui me touche profondément et qui me fait mal». Alors qu’il a déjà été questionné à ce sujet il y a quelques jours, Gennaro Gattuso a, de nouveau, été invité à répondre sur le cas d’Israël, prochain match de la Nazionale en Hongrie, à l’heure où l’armée israélienne est accusée de génocide à Gaza et de nettoyage ethnique en Palestine.

Une situation qui provoque beaucoup de contestations dans le monde du football, notamment en Italie où plusieurs associations ont interpellé la Fédération italienne et ont annoncé plusieurs mouvements à Udine en octobre prochain, lors de la rencontre à domicile de l’Italie face à Israël. Les problèmes extra-sportifs pourraient-ils saper notre énergie ? « Je suis un homme de paix, et le pire, c’est de voir des civils et des enfants subir ce qu’ils subissent. Nous retournerons à Coverciano demain pour préparer le match. Je sais que le président Gravina y travaille (pour bien organiser le match, ndlr). Nous avons simplement eu de la malchance de les avoir dans notre groupe. Mais c’est comme ça, nous sommes là, et quelque chose invraisemblable se produit. Ce sont des choses douloureuses que nous voyons. Je ne peux pas en dire plus», a-t-il déclaré après la rencontre remportée contre l’Estonie (5-0).