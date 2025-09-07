Menu Rechercher
PSG : Kylian Mbappé admiratif du sacre en Ligue des Champions

Parti du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid à l’été 2024, Kylian Mbappé a assisté, de loin, à la victoire de son ancienne équipe en Ligue des Champions la saison passée. Une quête qu’il n’a pas su concrétiser durant les sept saisons de son aventure parisienne. Interrogé à ce sujet par Anne-Sophie Lapix sur M6, le joueur de 26 ans a de nouveau félicité ses ex-coéquipiers et n’exprime aucun regret quant à ses déceptions passées.

« J’étais content parce que j’ai pas mal d’amis dans l’équipe. C’est un club qui a beaucoup compté pour moi. C’est le club où je suis resté le plus longtemps pour le moment dans ma carrière. C’est spécial pour les Parisiens, pour les supporters. C’était la suite logique. On était proche les années précédentes et eux ont réussi. Le Paris Saint-Germain va passer dans une autre sphère », a indiqué Mbappé. Il tentera désormais de remporter sa première C1 avec le Real Madrid.

