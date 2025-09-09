Le PSG va jouer au Qatar en décembre

Après une saison mémorable qui leur a permis d’empocher cinq titres, le PSG va encore concourir pour tenter d’aller chercher un sixième titre cette année. En effet, le 17 décembre prochain, les Parisiens joueront la Coupe Intercontinentale à l’instar de celle remportée par le Real Madrid la saison passée.

Une finale qui aura lieu à Doha, à quelques encablures du siège de QSI, propriétaire du club de la capitale. Ce dernier affrontera le CF Cruz Azul, le Pyramids FC, Auckland City ou Al-Ahli. Le vainqueur de la Copa Libertadores 2025, qui se joue le 29 novembre prochain, sera également de la partie et chacune de ces équipes s’affronteront dans une sorte de mini-tournoi avant la finale qui sera face au PSG.