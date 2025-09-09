Menu Rechercher
Commenter 35
Coupe intercontinentale

Le PSG va jouer au Qatar en décembre

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Ousmane Dembélé, avec Désiré Doué @Maxppp

Après une saison mémorable qui leur a permis d’empocher cinq titres, le PSG va encore concourir pour tenter d’aller chercher un sixième titre cette année. En effet, le 17 décembre prochain, les Parisiens joueront la Coupe Intercontinentale à l’instar de celle remportée par le Real Madrid la saison passée.

La suite après cette publicité

Une finale qui aura lieu à Doha, à quelques encablures du siège de QSI, propriétaire du club de la capitale. Ce dernier affrontera le CF Cruz Azul, le Pyramids FC, Auckland City ou Al-Ahli. Le vainqueur de la Copa Libertadores 2025, qui se joue le 29 novembre prochain, sera également de la partie et chacune de ces équipes s’affronteront dans une sorte de mini-tournoi avant la finale qui sera face au PSG.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (35)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale
PSG

En savoir plus sur

Coupe intercontinentale Coupe intercontinentale de la FIFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier