Real Madrid : le conseil de Jesé à Kylian Mbappé pour gagner le Ballon d’Or

Jesé sous les couleurs du PSG @Maxppp

Malgré des destins et des succès très différents, Jesé Rodríguez et Kylian Mbappé ont tous deux évolué au Paris Saint-Germain, partageant même brièvement le vestiaire parisien. Dans un entretien exclusif accordé à Los amigos de Edu, l’attaquant espagnol, qui a débuté sa carrière au Real Madrid après y avoir été formé, a révélé avoir conseillé à Kylian Mbappé de rejoindre le club madrilène.

« Quand j’ai quitté le PSG, le Real Madrid voulait Mbappé, et il m’a demandé : "Comment est Madrid ? Comment est le club ?". Je lui ai dit : "Quel est ton rêve ?", et il a répondu : "Gagner le Ballon d’Or." Je lui ai dit : "Tu dois rejoindre le Real Madrid, tu ne gagneras pas le Ballon d’Or ici." Il m’a répondu : "D’accord" », a raconté Jesé.

