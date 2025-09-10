Wilfrid Mbappé juge les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid

Auteur de 43 buts et 5 passes décisives en 56 matches avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a réalisé de bons débuts avec le club espagnol. Si les premiers mois ont été compliqués, il a terminé en boulet de canon le dernier exercice et tentera de confirmer cette saison. L’attaquant de 26 ans qui reste sur un but avec la France contre l’Islande a débuté par 3 buts en 3 matches de Liga avec les Merengues. Des prestations intéressantes qui ont été jugées par son père Wilfrid Mbappé au cours d’un entretien pour le quotidien L’Équipe pour la version magazine. Et c’est un père totalement séduit par les prestations de son fils qui a pris la parole.

«Très bien. J’ai beaucoup aimé. Vu comment elle a commencé et comment tout le monde nous annonçait la fin du monde… Il finit Pichichi, Soulier d’or… Le papa est donc très content. Il nous montre encore qu’il a un mental d’acier et qu’il se fait plaisir. Tant qu’il est heureux, il y arrive. Il veut gagner la Ligue des champions, la Liga, la Coupe du Roi. Et tous les ans, il est obligé de repartir de zéro. Le triplé en Coupe du monde, c’est gravé, c’est un cadeau à la France et au monde, mais une fois qu’on a dit ça, on s’y remet. Là où notre travail avec sa mère est facile, c’est qu’on n’a pas besoin de le lui dire», a-t-il déclaré.