Menu Rechercher
Commenter 5
Pro League

La Jupiler Pro League bat son record de ventes lors du mercato estival

Par André Martins
1 min.
Maxim De Cuyper file à Brighton @Maxppp

Avant même la clôture du mercato estival en Belgique, programmée pour ce lundi à minuit, les clubs belges affichent déjà un remarquable bilan de ventes. Ce mercato est le plus fructueux de l’histoire de la Pro League avec au moins 381 millions d’euros générés, soit une augmentation de 21,3% par rapport au précédent record de 314 millions d’euros établi l’été dernier. Une dynamique qui confirme le rôle central du championnat belge: un tremplin vers les grandes ligues européennes. Parmi eux figurent par exemple Maxim De Cuyper (Brighton), Noah Sadiki (Sunderland), Senne Lammens (Manchester United), Ardon Jashari (AC Milan), Franjo Ivanovic (Benfica) ou encore Koki Machida (Hoffenheim).

La suite après cette publicité

« Le bilan préliminaire du mercato, c’est-à-dire les transferts sortants moins les acquisitions de nouveaux joueurs, affiche un solde positif de 234 millions d’euros. C’est plus que les deux mercatos précédents combinés. Avant même la fin officielle du mercato estival, nous atteignons déjà des chiffres records de transferts sortants. Cela démontre la solidité de notre modèle de formation. Ce n’est pas un coup de chance, mais le résultat d’années d’investissement dans le développement et le soutien des jeunes par nos clubs », a notamment déclaré Lorin Parys, PDG de la Pro League, dans des propos relayés sur le site officiel du championnat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Pro League
Club Bruges
R. Union SG
Antwerp
Maxim De Cuyper
Noah Sadiki
Senne Lammens
Ardon Jashari
Franjo Ivanović
Koki Machida

En savoir plus sur

Pro League Jupiler Pro League
Club Bruges Logo Club Bruges
R. Union SG Logo Union Saint-Gilloise
Antwerp Logo Antwerp
Maxim De Cuyper Maxim De Cuyper
Noah Sadiki Noah Sadiki
Senne Lammens Senne Lammens
Ardon Jashari Ardon Jashari
Franjo Ivanović Franjo Ivanović
Koki Machida Koki Machida
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier