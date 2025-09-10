La Jupiler Pro League bat son record de ventes lors du mercato estival

Avant même la clôture du mercato estival en Belgique, programmée pour ce lundi à minuit, les clubs belges affichent déjà un remarquable bilan de ventes. Ce mercato est le plus fructueux de l’histoire de la Pro League avec au moins 381 millions d’euros générés, soit une augmentation de 21,3% par rapport au précédent record de 314 millions d’euros établi l’été dernier. Une dynamique qui confirme le rôle central du championnat belge: un tremplin vers les grandes ligues européennes. Parmi eux figurent par exemple Maxim De Cuyper (Brighton), Noah Sadiki (Sunderland), Senne Lammens (Manchester United), Ardon Jashari (AC Milan), Franjo Ivanovic (Benfica) ou encore Koki Machida (Hoffenheim).

La suite après cette publicité

« Le bilan préliminaire du mercato, c’est-à-dire les transferts sortants moins les acquisitions de nouveaux joueurs, affiche un solde positif de 234 millions d’euros. C’est plus que les deux mercatos précédents combinés. Avant même la fin officielle du mercato estival, nous atteignons déjà des chiffres records de transferts sortants. Cela démontre la solidité de notre modèle de formation. Ce n’est pas un coup de chance, mais le résultat d’années d’investissement dans le développement et le soutien des jeunes par nos clubs », a notamment déclaré Lorin Parys, PDG de la Pro League, dans des propos relayés sur le site officiel du championnat.