Luis Diaz, la recrue tant désirée par le PSG qui cartonne au Bayern Munich

Luis Diaz avec le maillot du Paris Saint-Germain. Voici une image qu’on aurait pu voir. Ce n’est pas un secret, les pensionnaires du Parc des Princes ont multiplié les approches auprès du Colombien de 28 ans ces dernières années. Luis Campos et Luis Enrique sont de grands fans du joueur. Il n’était donc pas étonnant que son nom soit encore lié au club de la capitale lors du mercato d’été 2025. Idem du côté du FC Barcelone, qui voyait aussi en lui une recrue idéale. Mais l’ailier a finalement dit oui au Bayern Munich, qui a dépensé 75 M€ pour l’arracher à Liverpool et ainsi compenser le départ de Leroy Sané du côté de Galatasaray. Sous contrat jusqu’en 2029 avec le Rekordmeister, Luis Diaz a souhaité se lancer un nouveau challenge après trois années 1/2 passées au sein du club de la Mersey.

Un rendez-vous manqué entre "Lucho" et le PSG

«Je suis très heureux, cela signifie beaucoup pour moi de faire partie du Bayern Munich. C’est l’un des plus grands clubs du monde. Je veux aider ma nouvelle équipe avec ma façon de jouer au football et ma personnalité. Mon objectif est de gagner tous les titres possibles. Nous travaillerons chaque jour pour cela en tant qu’équipe.» Et pour le moment, les résultats sont au rendez-vous pour les pensionnaires de l’Allianz Arena. Invaincus en Bundesliga après 9 journées (27 points) et toujours en course en Coupe d’Allemagne, ils ont également fait carton plein en Ligue des Champions (3 victoires en 3 rencontres). Luis Diaz n’est pas totalement étranger à la bonne forme de son équipe.

Utilisé à 15 reprises toutes compétitions confondues (1199 minutes de jeu), dont 14 fois en tant que titulaire, il a déjà marqué 8 buts et délivré 5 passes décisives. Un départ canon donc pour le Colombien, qui est en avance sur ses temps de passage. L’an dernier au même stade de la saison, il en était à 6 buts et 2 assists sous le maillot des Reds. Des Reds qu’il a quittés visiblement au bon moment et auxquels il ferait certainement le plus grand bien. En Angleterre, certains le regrettent déjà à l’image de Daniel Sturridge. «Luis Díaz me manque énormément. En regardant Liverpool l’année dernière et leur manière de presser, je pense qu’il était sans doute celui qui exerçait le pressing à trois. Pour moi, Luis Díaz, c’est sa ténacité avec le ballon et son désir de le récupérer pour son équipe.»

Liverpool et l’Angleterre le regrettent déjà

Il a ajouté : «il a apporté quelque chose à Liverpool qui leur fait défaut aujourd’hui. Il se sacrifiait défensivement. Ils doivent comprendre maintenant qui, en attaque, va se donner un peu plus que les autres.» La presse britannique est sur la même longueur d’onde. Mais Luis Diaz a tourné la page, lui qui s’éclate en Bavière.« Jouer avec Harry Kane et Michael Olise est génial. En un seul mouvement, on se comprend. Ça me donne beaucoup plus de confiance.» Son entraîneur, Vincent Kompany, est très heureux pour son joueur, qui apporte ses qualités offensives et qui ne rechigne pas à la tâche en ce qui concerne le travail défensif. « Nous avons un léger avantage car il est habitué à cette intensité. Il l’a fait à maintes reprises dans sa carrière, enchaînant trois matches rapidement. Il semble en pleine forme.»

Il a précisé, concernant son joueur laissé au repos ce week-end en prévision du match face au PSG en Ligue des Champions. « Rien n’indique qu’il ait besoin de repos. C’est un être humain, donc cela pourrait arriver. Lucho a 27 ans, l’âge idéal pour surmonter ce genre de situation. Mais s’il a besoin d’une pause, nous avons des solutions à mettre en place. Pour le moment, cependant, il semble avoir envie de jouer.» Comme Kompany et tout le Bayern Munich, la presse allemande est globalement tombée sous son charme. C’est le cas de Bild qui le décrit comme «la pièce maîtresse qui fait fonctionner la machine bavaroise de manière plus fluide et plus parfaite que jamais.»

Une recrue qui fait du bien au Bayern Munich

Notre confrère du site Fussball Transfers, Tobias Feldhoff, est également séduit. «L’opinion générale à son sujet est très positive. C’est un véritable joueur d’équipe, doté d’une grande capacité de travail. Son contrôle de balle pourrait être amélioré, mais il reste performant. Ses statistiques sont excellentes.» En effet, il est le troisième meilleur buteur de son équipe cette saison derrière Harry Kane et Michael Olise. Il est également le deuxième meilleur passeur décisif du Bayern Munich derrière le Français. Bref, tout roule pour Luis Diaz, qui a une «sacrée intelligence de jeu» mais qui peut encore s’améliorer dans le dernier geste selon Lothar Matthäus. Sur le podcast de Bild, l’ancien joueur a analysé le jeu du Colombien.

«Il a raté une énorme occasion la semaine dernière (contre Bruges en Ligue des Champions). Mais bien sûr, quand vous ratez des occasions de but aussi énormes, vous devez vivre avec ces commentaires. Mais celle qu’il a ratée hier (contre Cologne en Coupe d’Allemagne le 29 octobre), ce n’était pas ce qu’on attendait de lui. Maintenant, vous pouvez pardonner pour cela, mais s’il laisse un tel ballon contre le Real Madrid à la 90e minute, alors cela devient critique.» Malgré quelques petits réglages à faire, Luis Diaz est clairement en train de réussir ses débuts en Bavière, là où Sadio Mané, un autre ex de Liverpool, a peiné. Demain, le Colombien va retrouver les Parisiens, qui espèrent qu’il ne les fera pas trop souffrir sur le terrain après avoir décliné leur invitation lors des derniers mercatos.

