OM : la première réaction forte de Benjamin Pavard

Benjamin Pavard (29 ans) est officiellement un joueur de l’OM depuis le 1er septembre dernier. Mais le défenseur n’a pas pu rejoindre directement son nouveau club puisqu’il a dû se rendre à Clairefontaine pour le rassemblement de l’équipe de France. Ce mercredi, l’ancien du LOSC est arrivé dans la cité phocéenne où il a été accueilli par quelques supporters et des journalistes. Certains lui ont d’ailleurs demandé de livrer ses premières impressions, partagées par la Minute OM.

La suite après cette publicité

«Je suis très fier de rejoindre l’Olympique de Marseille, un club aussi prestigieux. J’ai hâte d’être déjà au Vélodrome vendredi et de sentir la ferveur des supporters (…) Je veux vivre de belles émotions ici. Je sais que j’ai déjà joué avec Lille au Vélodrome. C’était une ambiance incroyable. J’ai hâte de débuter vendredi et je suis impatient de vivre des grands moments avec l’OM.» Questionné sur son choix, il a précisé : «pour moi, il n’y avait que l’OM dans ma tête. Je ne voulais que l’OM. Avec Medhi (Benatia), on a eu une bonne discussion. Il fait du bon boulot ici depuis deux ans. Je suis heureux de rejoindre le groupe. Il y a un groupe de qualité. J’espère qu’on va faire de belles choses tous ensemble.» Enfin, il a parlé de ses objectifs : «je veux déjà performer collectivement. Il y a un match important à gagner vendredi. Ensuite, on aura le temps de se projeter sur la Ligue des Champions.» Le message est clair.