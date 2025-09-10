Qualifications Coupe du Monde 2026 : l’Argentine s’incline sans Lionel Messi, première défaite pour le Brésil d’Ancelotti

Hier soir, l’équipe de France a connu quelques difficultés face à l’Islande. Mais les Bleus, réduits à dix après l’expulsion d’Aurélien Tchouameni, ont réussi à s’imposer 2 à 1. Plus tard dans la nuit, les équipes sud-américaines étaient sur le pont. C’était le cas des champions du monde en titre argentins. Sans Lionel Messi ou encore Cuti Romero (suspendu), l’Albiceleste a fait face à l’Equateur. Lionel Scaloni a notamment compté que le Marseillais Leonardo Balerdi, titulaire au coup d’envoi de la rencontre.

Mais la rencontre n’a pas été évidente. L’absence de Lionel Messi, notamment en ce qui concerne la créativité, s’est fait sentir selon les médias présents sur place. De son côté, l’Equateur a su saisir sa chance et exploiter les erreurs argentines. Enner Valencia a été le premier à se montrer dangereux face à Dibu Martinez. Valencia a ensuite provoqué l’expulsion de Nicolas Otamendi, à la suite d’une erreur de Balerdi, qui les accumule en ce moment. En infériorité numérique, les Argentins ont tenté de tenir mais ils ont cédé en encaissant un pénalty de Valencia (1-0, 45e+13), à la suite d’une faute dans la surface de Tagliafico sur Preciado.

L’Argentine est tombée sans Messi

L’addition aurait pu être plus lourde, mais le but de Caicedo, qui a été expulsé, a été annulé en deuxième période. L’Argentine, qui est toujours en tête lors des éliminatoires de la zone AmSud, a finalement perdu 1 à 0. Une déception. Ce n’était pas la seule de la nuit puisque le Brésil s’est aussi incliné. Opposée à la Bolivie, la Seleção a subi sa première défaite sous les ordres de Carlo Ancelotti. En première période, son équipe s’est surtout contentée de défendre et Alisson Becker a été finalement peu inquiété. Ensuite, il n’a rien pu faire sur le pénalty transformé par Miguelito, à la suite d’une faute de Guimarães dans la surface (1-0, 45e+4).

Malgré les entrées en jeu de Raphinha, Marquinhos, João Pedro et Estêvão, le Brésil s’est incliné sur le score de 1 à 0 et chute à la 5e place du classement dans la zone Amérique du Sud. La Bolivie s’est, elle, qualifiée pour la première fois de son histoire pour les barrages de la Coupe du monde qui auront lieu en mars prochain grâce à sa 7e place au classement. Le Venezuela n’aura pas l’opportunité de défendre sa chance après sa défaite 6 à 3 face à la Colombie. Un coup dur.