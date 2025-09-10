EdF : Tchouameni pourrait manquer le prochain rassemblement

Le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouameni, pourrait manquer le prochain rassemblement de l’équipe de France en raison d’une suspension. Expulsé ce mardi lors de la victoire des Bleus contre l’Islande (2-1) pour un tacle assassin sur le tibia de Jon Dagur Thorsteinsson (68e), Tchouameni est automatiquement suspendu pour le prochain match. L’équipe de France accueillera l’Azerbaïdjan le 10 octobre avant de se déplacer en Islande le 13, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. La gravité de son geste pourrait toutefois entraîner une suspension plus longue, compromettant sa participation aux deux rencontres.

Après une saison difficile où il avait été parfois repositionné en défense centrale par Carlo Ancelotti et où il a traversé des périodes de doute, Tchouameni retrouve progressivement son meilleur niveau au milieu de terrain. Capable de retrouver sa justesse technique, sa présence physique et sa lecture du jeu, il redevient le joueur qu’on connaissait, indispensable pour Didier Deschamps. Sa suspension serait donc un coup dur pour les Bleus, privés d’un joueur en pleine reprise de confiance. Cependant, sa place dans la liste, en cas de qualification en Coupe du Monde, est loin d’être remise en cause.