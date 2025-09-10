Benjamin Pavard est arrivé à Marseille

Le mercato a fermé ses portes il y a bientôt dix jours déjà. On en oublierait presque que Benjamin Pavard (29 ans) n’a toujours pas posé le pied à Marseille, lui qui a été prêté au club olympien par l’Inter avec option d’achat dans les toutes dernières heures du marché des transferts.

Entre temps, il y a eu la trêve internationale où le défenseur a été appelé par Didier Deschamps pour remplacer Williams Saliba, sans disputer la moindre minute. Cette fois, il va enfin découvrir son nouvel environnement puisqu’il a débarqué dans la cité phocéenne ce mercredi matin, accueilli par quelques-uns de ses nouveaux supporters.