Menu Rechercher
Commenter 10
Ligue 1

Benjamin Pavard est arrivé à Marseille

Par Maxime Barbaud
1 min.
Pavard OM @Maxppp

Le mercato a fermé ses portes il y a bientôt dix jours déjà. On en oublierait presque que Benjamin Pavard (29 ans) n’a toujours pas posé le pied à Marseille, lui qui a été prêté au club olympien par l’Inter avec option d’achat dans les toutes dernières heures du marché des transferts.

La suite après cette publicité
titi ( c’est toi le boss)
Voilà @BenPavard28 est arrivé à Marignane 💪💙😎
#TeamOM
Voir sur X

Entre temps, il y a eu la trêve internationale où le défenseur a été appelé par Didier Deschamps pour remplacer Williams Saliba, sans disputer la moindre minute. Cette fois, il va enfin découvrir son nouvel environnement puisqu’il a débarqué dans la cité phocéenne ce mercredi matin, accueilli par quelques-uns de ses nouveaux supporters.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Benjamin Pavard

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Benjamin Pavard Benjamin Pavard
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier