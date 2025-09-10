L’analyse fracassante de Wilfrid Mbappé sur le manque d’efforts défensifs de son fils

Wilfrid Mbappé a chaussé les crampons et s’est montré dur sur l’homme. Père de l’attaquant et capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé, ce dernier s’est exprimé au cours d’un long entretien pour L’Équipe. L’occasion de revenir sur la relation qu’il a avec son fils, le parcours de ce dernier et les questions autour du joueur et de l’homme Kylian Mbappé. Alors que ce dernier a réalisé une première saison intéressante avec les Merengues avec 43 buts et 5 passes décisives en 56 matches, les critiques n’ont pas manqué de le toucher. Son faible apport sur le plan défensif et le pressing est notamment revenu, causant un déséquilibre au sein du Real Madrid. Une situation déjà vécue par le passé au Paris Saint-Germain.

Mais pour Wilfrid Mbappé, ce n’est pas vraiment un problème. Le père de Kylian Mbappé estime que si les efforts défensifs sont importants, ce n’est pas pour autant que cela doit primer dans le jugement que l’on a à propos d’un joueur : «le latéral, c’est un attaquant ou un défenseur ? On lui demande quoi ? Je ne dis pas que Kylian ne doit pas défendre, mais à quoi on juge un joueur ? Un latéral, je m’en fous qu’il centre bien. À chaque poste sa spécificité. On critique un mec qui met quand même 60 buts par saison. Ce que je lui reproche, par contre, c’est que s’il y a un combat pas loin de toi, viens aider.»

Wilfrid Mbappé tacle Khvicha Kvaratskhelia

Pour appuyer ses propos, il a pris l’exemple de celui qui l’a remplacé numériquement au Paris Saint-Germain. Arrivé du Napoli cet hiver, Khvicha Kvaratskhelia n’a pas eu l’impact statistique de Kylian Mbappé, mais le Géorgien a remporté la Ligue des Champions avec le club francilien contrairement au Champion du monde 2018. Mais pour Wilfried Mbappé, l’important jeu sans ballon de l’ancien du Rubin Kazan n’est pas quelque chose qui l’intéresse : «je peux choquer en disant ça, mais la course qu’a faite l’ailier du PSG Khvicha Kvaratskhelia en finale de la Ligue des champions (sur Denzel Dumfries ndlr) à la 90e minute, je m’en fous. Kylian, ce n’est pas son jeu.»

«Il fait des choses que les autres sont incapables de faire. Ce n’est pas pour autant qu’on va dire "Kvara ne met pas 60 buts par saison". Donc, chacun se positionne comme il veut, mais je fais partie de ceux qui ne diront jamais ça aux attaquants. Et pas parce que c’est mon fils. Je ne dis pas qu’il ne faut pas défendre, mais s’il ne doit faire que des replis défensifs, on n’est pas dans la même pièce», a-t-il déclaré. Une prise de position forte du père de Kylian Mbappé qui ne veut pas voir un coach dénaturer le jeu de son fils en lui imposant trop de travail défensif. Didier Deschamps et Xabi Alonso sont prévenus.