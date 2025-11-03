Menu Rechercher
Premier League

Man City : Guardiola encense Rayan Cherki mais en attend encore plus

Man City 3-1 Bournemouth

Rayan Cherki a brillé lors de la victoire de Manchester City contre Bournemouth (3-1) en Premier League ce dimanche, en délivrant deux passes décisives à Erling Haaland. De retour après une blessure à la cuisse qui l’avait tenu éloigné des terrains depuis la mi-octobre, le Français de 22 ans a de nouveau impressionné son entraîneur Pep Guardiola, peu après avoir inscrit un but et délivré une passe décisive contre Swansea en League Cup.

Présent en conférence de presse après la rencontre, le technicien catalan a salué le talent et la performance de l’ancien Lyonnais, tout en rappelant que son adaptation au championnat anglais se poursuit. « Sa vision de jeu dans le dernier tiers est excellente. Il fait preuve de constance et d’audace. Mais compte tenu de notre style de jeu dynamique, nous devons lui laisser plus de temps pour s’adapter au rythme de la Premier League », a-t-il déclaré. Contre les Cherries, Cherki a montré quelques difficultés dans le pressing, malgré une prestation offensive très convaincante.

