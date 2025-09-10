Kylian Mbappé ne se voit pas gagner le Ballon d’Or

Kylian Mbappé retrouve petit à petit son meilleur niveau après une très bonne saison sur le plan individuel. Meilleur buteur toutes compétitions confondues l’an passé avec 43 réalisations, il est également entré un peu plus dans l’histoire des Bleus en devenant le deuxième meilleur buteur de l’équipe de France grâce à son but hier soir contre l’Islande. Avec 52 buts inscrits sous le maillot tricolore, il n’est plus devancé que par Olivier Giroud et ses 57 réalisations. Dans une interview accordée à L’Équipe, l’attaquant du Real Madrid est revenu sur la course au Ballon d’Or et sur ses amis concernés par la récompense.

La suite après cette publicité

« Non, moi, je ne peux pas gagner cette année. (Il rit.) Je ne peux pas trancher entre deux amis. Ce qui compte, c’est que leurs performances soient reconnues. Et, pour l’un comme pour l’autre, je serais très content dans tous les cas », a-t-il déclaré. Le message est clair, le natif de Bondy ne pense pas pouvoir le remporter. Réponse le 22 septembre prochain.