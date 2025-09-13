Menu Rechercher
Liga : l’Athletic perd à San Mames contre Alavés

Par Valentin Feuillette
1 min.
Nico Williams avec l'Athletic @Maxppp
Bilbao 0-1 Alavés

Dans le cadre de la 4ème journée de Liga, Alavés a réalisé une belle opération en s’imposant (0-1) sur la pelouse de San Mamés face à l’Athletic Bilbao. Dans un match équilibré et disputé, les Basques de Vitoria ont su faire preuve de solidité défensive et de réalisme pour repartir avec les trois points.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
3 Logo Bilbao Bilbao 9 4 +2 3 0 1 6 4
7 Logo Alavés Alavés 7 4 +1 2 1 1 4 3

Le seul but de la rencontre est intervenu à la 57e minute sur un coup du sort : Alex Berenguer a inscrit un but contre son camp, offrant l’avantage à Alavés. Malgré plusieurs occasions en fin de match, l’Athletic n’est pas parvenu à revenir au score et concède sa première défaite de la saison à domicile.

Pub. le - MAJ le
