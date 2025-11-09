Menu Rechercher
Auxerre : Christophe Pélissier n’abdiquera pas

Par Kevin Massampu
1 min.
Christophe Pélissier donne des consigne à ses joueurs du FC Lorient @Maxppp
Angers 2-0 Auxerre

Auxerre n’y arrive vraiment pas. Battu à Angers (2-0) ce dimanche, lors de la 12e journée de Ligue 1, l’AJA n’a remporté aucun de ses six derniers matchs de championnat. Sur la sellette, Christophe Pélissier souhaite tout de même continuer à se battre et ne compte pas quitter son poste.

« Il n’y a que les faibles qui lâchent dans la difficulté. On n’a pas le droit de lâcher. Dans une carrière, il n’y a pas que des bons moments, mais on doit être en capacité de faire mieux individuellement et collectivement », a-t-il indiqué après la rencontre. Malgré ce nouveau revers, Pélissier a été acclamé par les supporters auxerrois. Reste à savoir s’il gardera aussi la confiance de ses dirigeants.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
