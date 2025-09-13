Paul Pogba a fait pleurer Olivier Giroud

Paul Pogba a ému beaucoup de monde. Dans un entretien accordé au Média Carré, Olivier Giroud a révélé qu’il avait lâché une larme en voyant son ex-coéquipier éclater en sanglots lors de sa signature à l’AS Monaco. Les deux joueurs ont toujours été très proches depuis leurs débuts en Bleus.

«Les images de Paul ? Quel moment, purée, il m’a fait verser une larme aussi. Quelle authenticité sur le moment, pfff, en fait tu sens le poids de tout ce qu’il a vécu. Il a relâché la pression, la tension, c’est une belle histoire et je lui souhaite de tout défoncer», a confié l’attaquant lillois. Cette semaine, Adi Hütter avait confié son optimisme sur la possibilité de voir Pogba de retour sur les terrains après la trêve internationale d’octobre.