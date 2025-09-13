Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue 1

Paul Pogba a fait pleurer Olivier Giroud

Par Jordan Pardon
1 min.
Paul Pogba ASM @Maxppp

Paul Pogba a ému beaucoup de monde. Dans un entretien accordé au Média Carré, Olivier Giroud a révélé qu’il avait lâché une larme en voyant son ex-coéquipier éclater en sanglots lors de sa signature à l’AS Monaco. Les deux joueurs ont toujours été très proches depuis leurs débuts en Bleus.

La suite après cette publicité

«Les images de Paul ? Quel moment, purée, il m’a fait verser une larme aussi. Quelle authenticité sur le moment, pfff, en fait tu sens le poids de tout ce qu’il a vécu. Il a relâché la pression, la tension, c’est une belle histoire et je lui souhaite de tout défoncer», a confié l’attaquant lillois. Cette semaine, Adi Hütter avait confié son optimisme sur la possibilité de voir Pogba de retour sur les terrains après la trêve internationale d’octobre.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Olivier Giroud
Paul Pogba

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Olivier Giroud Olivier Giroud
Paul Pogba Paul Pogba
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier