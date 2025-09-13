Paul Pogba a fait pleurer Olivier Giroud
Paul Pogba a ému beaucoup de monde. Dans un entretien accordé au Média Carré, Olivier Giroud a révélé qu’il avait lâché une larme en voyant son ex-coéquipier éclater en sanglots lors de sa signature à l’AS Monaco. Les deux joueurs ont toujours été très proches depuis leurs débuts en Bleus.
«Les images de Paul ? Quel moment, purée, il m’a fait verser une larme aussi. Quelle authenticité sur le moment, pfff, en fait tu sens le poids de tout ce qu’il a vécu. Il a relâché la pression, la tension, c’est une belle histoire et je lui souhaite de tout défoncer», a confié l’attaquant lillois. Cette semaine, Adi Hütter avait confié son optimisme sur la possibilité de voir Pogba de retour sur les terrains après la trêve internationale d’octobre.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer