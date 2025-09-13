Menu Rechercher
Bundesliga : le Bayern déroule encore contre Hambourg

Par Allan Brevi
Bayern Munich @Maxppp
Bayern Munich 5-0 Hambourg

Outre l’absence sur blessure de Jamal Musiala, Vincent Kompany alignait son équipe type avec un quatuor offensif composé de Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise et Serge Gnabry contre Hambourg, à l’occasion de la troisième journée de Bundesliga. Les Bavarois n’ont pas tardé à ouvrir le score grâce à un superbe but de Serge Gnabry, bien servi par Laimer dès la 3e minute. Cinq minutes plus tard, le milieu Aleksandar Pavlović, préféré à Leon Goretzka cet après-midi, doublait déjà la mise.

Classement live

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 9 3 +12 3 0 0 14 2
17 Logo Hambourg Hambourg 1 3 -7 0 1 2 0 7

Le serial buteur Harry Kane, Champion d’Allemagne en titre avec le Bayern, a ensuite inscrit son 4e but en Bundesliga pour creuser l’écart, alors que Hambourg peinait à réagir. Enfin, la recrue estivale Luis Díaz a parachevé le succès munichois en s’offrant également un but, scellant définitivement le suspense, 4-0 à la pause. En seconde période, Nicolas Jackson est entré en jeu pour sa grande première et Harry Kane s’est offert un doublé (5-0, 62e). Le Bayern reste sur sa bonne série et occupe donc la première place de Bundesliga.

