LdC : le groupe du Bayern Munich pour défier le PSG

Demain soir, le Bayern Munich se déplace au Parc des Princes pour défier le PSG en Ligue des Champions. Pour ce choc des étoiles, Vincent Kompany a décidé de convoquer un groupe de 20 joueurs.

La suite après cette publicité

Parmi eux, on retrouve les Français Dayot Upamecano, Michael Olise ou encore Sacha Boey. Le buteur bavarois Harry Kane est également du voyage, tout comme Luis Diaz et Joshua Kimmich. Deux joueurs cités au PSG à plusieurs occasions.

Retrouvez le choc PSG - Bayern sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.