Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue des Champions

LdC : le groupe du Bayern Munich pour défier le PSG

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Harry Kane @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
PSG Bayern Munich Voir sur CANAL+ FOOT

Demain soir, le Bayern Munich se déplace au Parc des Princes pour défier le PSG en Ligue des Champions. Pour ce choc des étoiles, Vincent Kompany a décidé de convoquer un groupe de 20 joueurs.

La suite après cette publicité
FC Bayern München
Unser 𝐊𝐀𝐃𝐄𝐑 für 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒 ✨
Voir sur X

Parmi eux, on retrouve les Français Dayot Upamecano, Michael Olise ou encore Sacha Boey. Le buteur bavarois Harry Kane est également du voyage, tout comme Luis Diaz et Joshua Kimmich. Deux joueurs cités au PSG à plusieurs occasions.

Retrouvez le choc PSG - Bayern sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Bayern Munich

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Bayern Munich Logo Bayern Munich
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier