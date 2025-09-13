Menu Rechercher
Commenter 10
National 2

N2 : Bordeaux chute à Saint-Malo

Par Valentin Feuillette
1 min.
Bruno Irles à Bordeaux @Maxppp
Saint-Malo Bordeaux

Saint-Malo a signé un succès de prestige en s’imposant 2-1 face aux Girondins de Bordeaux lors de la 5ème journée de National 2 (groupe A). Devant son public, l’US Saint-Malo a su faire la différence au meilleur moment : Bangoura a ouvert le score juste avant la pause (45e+1), récompensant la domination des Malouins en première période.

La suite après cette publicité

En seconde mi-temps, Magnon a doublé la mise à la 77e minute, donnant un avantage confortable aux locaux. Les Girondins ont toutefois réagi par l’intermédiaire de Faissal Mannai (83e), réduisant l’écart et relançant le suspense. Malgré cette fin de match tendue, Saint-Malo a tenu bon et décroche une victoire importante qui confirme son bon début de saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

National 2
Bordeaux
Saint-Malo

En savoir plus sur

National 2 National 2
Bordeaux Logo FC Girondins de Bordeaux
Saint-Malo Logo Saint-Malo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier