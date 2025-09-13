N2 : Bordeaux chute à Saint-Malo

Saint-Malo a signé un succès de prestige en s’imposant 2-1 face aux Girondins de Bordeaux lors de la 5ème journée de National 2 (groupe A). Devant son public, l’US Saint-Malo a su faire la différence au meilleur moment : Bangoura a ouvert le score juste avant la pause (45e+1), récompensant la domination des Malouins en première période.

En seconde mi-temps, Magnon a doublé la mise à la 77e minute, donnant un avantage confortable aux locaux. Les Girondins ont toutefois réagi par l’intermédiaire de Faissal Mannai (83e), réduisant l’écart et relançant le suspense. Malgré cette fin de match tendue, Saint-Malo a tenu bon et décroche une victoire importante qui confirme son bon début de saison.