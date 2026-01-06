Strasbourg : le message de Liam Rosenior aux supporters

Chelsea a donc choisi de confier son banc à Liam Rosenior, l’entraîneur anglais qui officiait à Strasbourg jusque-là, autre club propriété de BlueCo. Et forcément, cela fait réagir de nombreux fans strasbourgeois, qui s’érigent contre les méfaits de la multipropriété. Pourtant, Liam Rosenior prend le problème par un autre bout de la lorgnette, et espère que les supporters non seulement comprendront son choix, mais en seront heureux.

« Je suis là pour parler de Strasbourg, pas pour parler de la suite. Comme j’ai dit, je suis excité et j’espère que les gens le comprendront, que les fans auront l’empathie pour le comprendre. J’espère que non (que les supporters soient en colère, ndlr). La réalité dans le foot, c’est qu’il y a des niveaux de club. L’ambition de Strasbourg est d’atteindre le top. Strasbourg n’est pas au même niveau que Chelsea. Mais on ne peut pas dire non à certains clubs. Les fans peuvent être fiers de se dire qu’un entraîneur de leur club est considéré comme capable d’entraîner Chelsea. Cela a été dur pour moi aussi de choisir de quitter Strasbourg », a exposé Liam Rosenior au cours de sa conférence de presse. Pas sûr que son argumentaire suffise à ravir les fans.