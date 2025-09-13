Olivier Giroud donne son favori pour le Ballon d’Or

Il n’a jamais été nommé parmi les 30 au Ballon d’Or, mais Olivier Giroud sait à quel point ce trophée revêt d’une importance pour les joueurs. Dans un entretien accordé au Média Carré, le meilleur buteur de l’histoire des Bleus a d’ailleurs confié qu’il donnerait le trophée à Ousmane Dembélé après sa saison étourdissante.

«Mon Ballon d’Or ? Ousmane (Dembélé), il le mérite. Si c’est pas aujourd’hui… Sa saison est presque parfaite», juge l’attaquant de Lille. Réponse dans neuf jours, mais l’attaquant parisien fait bien figure de favori devant Lamine Yamal ou encore Achraf Hakimi. En tout cas sur le papier.