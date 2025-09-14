Menu Rechercher
PSG : la banderole émouvante du Parc des Princes pour Presnel Kimpembe

Au Parc des Princes, la victoire contre Lens a été ponctuée d’un moment d’émotion pour Presnel Kimpembe. Les supporters parisiens ont déployé une banderole touchante : « Merci Presko, l’enfant de Paris devenu légende. 20 ans de fidélité. » Un hommage qui souligne le parcours exceptionnel du défenseur formé au club, fidèle à ses couleurs depuis son plus jeune âge, et qui incarne l’esprit et l’histoire du PSG.

Dans une enceinte vibrante, chants et applaudissements ont accompagné Kimpembe, célébrant non seulement sa longévité, mais aussi son rôle de pilier de l’équipe sur le terrain. Ce geste symbolique reflète la reconnaissance et l’affection profonde des fans pour un joueur devenu un véritable emblème du club. Pour rappel, le défenseur français va prochainement s’envoler pour le Qatar où il a signé au Qatar SC.

Voir tous les commentaires (8)
