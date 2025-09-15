Ligue des Champions
LdC : le choc Barça-PSG se jouera au Camp Nou
1 min.
@Maxppp
Hier, le FC Barcelone s’est imposé 6-0 face à Valence dans son Estadi Johan Cruyff. Mais les Blaugranas vont bientôt retrouver leur Camp Nou, même s’il est toujours en travaux.
El Chiringuito TV @elchiringuitotv – 00:46
🚨🚨 EXCLUSIVA @10JoseAlvarez 🚨🚨Voir sur X
🏟️ "El Barça jugará contra la Real Sociedad y el PSG en el Camp Nou".
👉 "La próxima jornada liguera, ante el Getafe, tendrá lugar en el Johan Cruyff".
El Chiringuito assure que les Culés joueront leur prochain match de Liga (contre Getafe) dans l’Estadi Johan Cruyff, mais que les rencontres face à la Real Sociedad et au Paris Saint-Germain se dérouleront dans la mythique enceinte catalane.
