LdC : le choc Barça-PSG se jouera au Camp Nou

Hier, le FC Barcelone s’est imposé 6-0 face à Valence dans son Estadi Johan Cruyff. Mais les Blaugranas vont bientôt retrouver leur Camp Nou, même s’il est toujours en travaux.

La suite après cette publicité

El Chiringuito assure que les Culés joueront leur prochain match de Liga (contre Getafe) dans l’Estadi Johan Cruyff, mais que les rencontres face à la Real Sociedad et au Paris Saint-Germain se dérouleront dans la mythique enceinte catalane.