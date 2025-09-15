Menu Rechercher
Commenter 71
Ligue des Champions

LdC : le choc Barça-PSG se jouera au Camp Nou

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Les travaux du Camp Nou @Maxppp

Hier, le FC Barcelone s’est imposé 6-0 face à Valence dans son Estadi Johan Cruyff. Mais les Blaugranas vont bientôt retrouver leur Camp Nou, même s’il est toujours en travaux.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
🚨🚨 EXCLUSIVA @10JoseAlvarez 🚨🚨

🏟️ "El Barça jugará contra la Real Sociedad y el PSG en el Camp Nou".

👉 "La próxima jornada liguera, ante el Getafe, tendrá lugar en el Johan Cruyff".
Voir sur X

El Chiringuito assure que les Culés joueront leur prochain match de Liga (contre Getafe) dans l’Estadi Johan Cruyff, mais que les rencontres face à la Real Sociedad et au Paris Saint-Germain se dérouleront dans la mythique enceinte catalane.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (71)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Barcelone

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Barcelone Logo Barcelone
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier