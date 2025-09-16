FC Barcelone : le match contre Getafe ne se déroulera pas au Camp Nou

Depuis plus de deux ans, le Camp Nou est en travaux. Ce monument du football était censé être prêt pour le 10 août dernier, mais les travaux traînent en longueur depuis des mois. Régulièrement, le FC Barcelone donne des nouvelles de son mythique antre. Ce mardi, le club catalan a confirmé la mauvaise nouvelle : le Camp Nou ne pourra pas accueillir la rencontre de la cinquième journée contre Getafe ce dimanche. Une décision attendue alors que la tendance est à un retour pour les rendez-vous contre la Real Sociedad et le PSG fin septembre, selon les médias espagnols.

«Le FC Barcelone annonce que le match correspondant à la cinquième journée de LaLiga, qui doit avoir lieu le dimanche 21 septembre à 21h00, contre Getafe, ne pourra pas se dérouler au Spotify Camp Nou. Le Club continue de travailler intensément pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l’ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochains jours. Pour cette raison, le match aura finalement lieu au stade Johan Cruyff», explique le Barça dans son communiqué.