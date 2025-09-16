Real Madrid - OM : les compositions probables

Un adversaire 5 étoiles. Ce soir, l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue des Champions. Les Phocéens vont directement mettre les pieds dans le bain puisqu’ils vont être opposés au Real Madrid, le club le plus titré du monde dans la plus belle des compétitions européennes. Une rencontre qui aura lieu dans le mythique stade Santiago Bernabéu. Le cadre est posé. Mais il reste à savoir qui seront les 22 acteurs qui débuteront ce match dont le coup d’envoi aura lieu à 21 heures. En ce qui concerne les Olympiens, Roberto De Zerbi doit faire sans plusieurs joueurs.

En effet, Nayef Aguerd, qui suit un protocole "commotion cérébrale" ou encore Hamed Junior Traoré (lésion à la cuisse droite) ne sont pas dans le groupe convoqué pour le déplacement dans la capitale espagnole. Idem pour Neal Maupay, Pol Liroa et Ulisses Garcia, qui ne sont pas inscrits dans la liste de l’OM en 1. Mais le coach italien a d’autres options sous la main. Ainsi, il devrait miser sur un 3-4-3. Dans les cages, pas de surprise puisque Géronimo Rulli commencera la rencontre. Devant lui, on devrait retrouver le trio Medina-Balerdi-Pavard.

Le plan de RDZ se précise, Mbappé titulaire à Madrid

Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Højbjerg et Murillo sont pressentis pour débuter ce soir à Madrid. Enfin, Angel Gomes, à gauche, et Mason Greenwood, à droite, auront pour mission d’épauler Pierre-Emerick Aubameyang, aligné en pointe. Le Gabonais connaît parfaitement l’adversaire du soir, lui qui est passé par le Barça, il y a quelques saisons. En face, Xabi Alonso compte bien poursuivre sa série d’invincibilités avec la Casa Blanca. L’Espagnol, qui doit se passer de Ferland Mendy, Endrick et Antonio Rüdiger (blessés), peut compter sur les retours de l’infirmerie de Jude Bellingham et d’Eduardo Camavinga.

Mais les deux joueurs ne commenceront pas le match. Ce qui ne sera pas le cas de Thibaut Courtois, qui sera a priori titulaire au coup d’envoi dans le 4-2-3-1 mis en place. Devant lui, on devrait retrouver une ligne de 4 composée d’Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Eder Militão et Trent Alexander-Arnold. Dans l’entrejeu, le duo Aurélien Tchouameni-Fede Valverde sera à la baguette. Le trio Vinicius Junior-Arda Güler-Franco Mastantuono a les faveurs du staff pour accompagner Kylian Mbappé, l’homme en forme du Real Madrid qui aura à cœur de briller face à l’OM. Une affiche qui promet et qui sera à suivre sur notre site en live commenté.

