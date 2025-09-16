Menu Rechercher
Ligue 1

LFP : Vincent Labrune annonce une énorme baisse de son salaire !

Le salaire de Vincent Labrune continue de fondre comme neige au soleil. Pointé du doigt pour s’être octroyé un salaire XXL alors que la gestion des droits TV faisait débat, le patron de la LFP avait consenti à baisser ses émoluments de 100 000€ à 70 000€ mensuels.

L’Équipe nous apprend que Labrune a annoncé qu’il allait une nouvelle fois baisser son salaire à l’issue du conseil d’administration de la LFP qui s’est tenu hier. À partir du 1er octobre, l’ancien président de l’OM ne touchera plus 70 000€, mais 23 000€ brut mensuels.

