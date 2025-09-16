Youth League : l’OM renversé par le Real Madrid

Avant la rencontre des seniors au Santiago Bernabéu, le Real Madrid et l’Olympique de Marseille se sont affrontés en Youth League, la Ligue des Champions des U19. Sous les yeux de Medhi Benatia, les Minots de Lasaad Hasni ont ouvert le score grâce à Tadjidine Mmadi (44e, 0-1). Les Madrilènes sont ensuite revenus au score, en deuxième période, à la suite d’un malheureux CSC de Gianni Calisto (59e, 1-1).

Une égalisation qui n’a pas découragé les Phocéens et notamment Tadjidine Mmadi, auteur d’un doublé (73e, 1-2). Mais malheureusement, la défense marseillaise a payé cher ses fautes techniques et, à dix minutes du terme de la rencontre, Roberto Martin permit au Real de revenir à nouveau au score (81e, 2-2). Sous pression en fin de match, les Marseillais ont finalement concédé un penalty après une main dans leur surface. Jaime Barroso ne s’est pas fait prier pour le marquer (88e, 3-2), même si le portier marseillais Badaoui était parti du bon côté. Défaite frustrante donc pour l’OM, qui menait par deux fois dans cette rencontre. Les U19 de Marseille accueilleront l’Ajax lors de la prochaine journée.