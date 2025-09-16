PSG : Marquinhos encense Bradley Barcola

En club tout comme en sélection, Bradley Barcola est en feu. L’ailier du Paris Saint-Germain a déjà inscrit trois buts en championnat, dont deux contre le Racing Club de Lens (2-0), dimanche. L’ancien Lyonnais avait également brillé lors de la précédente trêve avec l’équipe de France, en délivrant une passe décisive contre l’Ukraine (0-2) et en marquant le but de la victoire contre l’Islande (2-1). À la veille de PSG-Atalanta en Ligue des Champions, Marquinhos a loué la forme étincelante de son coéquipier.

« Ce n’est pas une surprise pour nous. Des gens attirent peut-être plus l’attention autour, mais il a toujours été très décisif avec nous, surtout dans des moments où on en avait plus besoin. Mais il ne faut pas mettre toute la pression de l’attaque sur Barcola, le coach travaille sur ça. Des joueurs importants ne seront pas là demain, mais des joueurs clés qui ne sont pas des attaquants ont marqué des buts importants comme Fabian Ruiz, Achraf Hakimi ou Nuno Mendes. C’est exceptionnel d’avoir un joueur comme Bradley », a déclaré le capitaine du PSG sur Barcola, qui sera plus que jamais attendu avec les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué.