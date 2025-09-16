PSG : le plan de Luis Enrique pour remporter la deuxième Ligue des Champions

Mercredi soir, le PSG lancera sa défense du titre en Ligue des Champions. Un premier duel de poules face à l’Atalanta, pendant lequel les Parisiens voudront prouver qu’ils sont les favoris à leur propre succession. Malgré quelques absences, comme celles d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué, le club de la capitale veut donc démarrer fort face à un rival bien connu et que les Parisiens ont croisé à plusieurs reprises ces dernières années.

Et forcément, une question se pose : maintenant que le PSG a enfin atteint son grand objectif, comment faire pour que les joueurs restent toujours aussi motivés ? En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas caché son ambition et a expliqué comment il va s’y prendre. « Nous avons plus de confiance que l’année dernière à ce moment de la Ligue des Champions. […] Après avoir été champion d’Europe, avec le club, la ville et nos supporters, notre objectif est de marquer l’histoire de nouveau et de gagner la deuxième Ligue des champions consécutive. Il faut être ambitieux », a d’abord lancé le coach espagnol.

Luis Enrique ne se cache pas

Il a clairement fait savoir qu’il n’y aura pas de relâchement et que lui et ses hommes vont continuer de travailler dur. « C’est dans ma mentalité de chercher à m’améliorer, de montrer aux joueurs qu’il n’y pas de calme, ni de tranquillité sur l’avenir. Être ambitieux, c’est normal et il faut tout le temps penser à s’améliorer. Le premier titre est toujours difficile parce que les joueurs ne pensent pas qu’ils sont capables de le gagner. Mais on a montré le chemin. Maintenant, tout le PSG et les jeunes joueurs veulent gagner parce qu’ils savent qu’ils en sont capables. Pour moi, c’est plus difficile de gagner la première que la deuxième ou la troisième », a-t-il ainsi ajouté.

Mais surtout, il a expliqué ne pas avoir besoin de challenger ou de bousculer les joueurs, qui ont clairement envie de rééditer les prestations de la saison dernière en Europe. « Je ne fais rien, les joueurs sont aussi ambitieux. L’année dernière, je disais que les joueurs profitent quand ils jouent au foot et c’est facile pour moi de les motiver. Nous sommes confiants d’avoir la possibilité de gagner de nouveau ce trophée », a conclu l’entraîneur parisien.

