Le Barça voulait recruter Bruno Guimarães

Ce jeudi, pour la première journée de la Ligue des Champions 2025-2026, Bruno Guimarães et le Barça se retrouvent face à face à St. James’ Park. Le milieu brésilien de Newcastle avait été suivi de près par Deco lors des mercatos 2023 et 2024, dans le but de remplacer Sergio Busquets, parti à l’Inter Miami. Mais le prix du transfert, estimé à 100 millions d’euros selon Sport, a rapidement rendu l’opération impossible. Malgré l’envie du joueur de rejoindre le club catalan, même des solutions financières ambitieuses n’ont pas suffi à concrétiser le rêve blaugrana.

La suite après cette publicité

Aujourd’hui, le Barça mise sur son centre de formation pour pallier ce type de situation. Avec des jeunes comme Marc Bernal, Marc Casadó ou encore Gavi, le club dispose de profils polyvalents capables de jouer à différents postes, notamment en milieu axial. La Masia continue ainsi à fournir des talents locaux, évitant des dépenses exorbitantes tout en maintenant un niveau compétitif. Dans ce contexte, l’impossibilité de recruter Guimarães ne fait pas craindre une faiblesse sur le terrain pour l’équipe d’Hansi Flick.