La masterclass du PSG choque la presse européenne, Kylian Mbappé s’est fixé un objectif démentiel

Le PSG démarre très fort !

Le PSG a écrasé l’Atalanta Bergame 4-0 pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Les buts ont été inscrits par Marquinhos, Kvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes et Gonçalo Ramos. Paris a dominé la rencontre de la 1ère à la 90e minute, Bradley Barcola s’est même payé le luxe de manquer un pénalty qu’il a tiré très étrangement. Globalement, c’est le PSG tout entier qui a envoyé un message à l’Europe. « Paris fait peur à la Champions » écrit le journal Sport, si jamais il y avait un petit doute sur le niveau des Parisiens avec toutes les blessures, il n’y en a plus. « Le PSG exhibe sa force », titre de son côté le journal AS, en tout cas cela promet pour le match contre le Barça qui aura lieu début octobre.

Objectif 76 buts pour Mbappé

Saison 2 pour Kylian Mbappé au Real Madrid et ambitions toujours plus grandes. Encore double buteur mardi soir contre l’OM, le numéro 10 du Real a démarré la saison sur des bases très élevées. C’est simple, si Mbappé reste sur la même lancée tout au long de la saison, il pourrait finir à 76 buts toutes compétitions confondues. Des chiffres dingues qui confirment le retour du capitaine de l’équipe de France à son meilleur niveau et le Real Madrid n’en va pas s’en plaindre.

Le roi De Bruyne de retour à Manchester

Kevin De Bruyne va retrouver l’Etihad Stadium et Manchester City quelques semaines seulement après sa signature à Naples, des retrouvailles très attendues entre le Belge et le club avec lequel il a tout vécu. Pep Guardiola a déjà annoncé la couleur, il a hâte de le revoir… mais après le match. Pour De Bruyne c’est un retour dans son royaume, là où il a brillé et là où il veut encore briller ce soir. C’est le meilleur buteur du Napoli depuis le début de saison et il entend bien le montrer, même contre son ancien club avec qui les relations sont toujours idylliques.