Fenerbahçe accuse Mourinho d’avoir orchestré sa défaite pour rejoindre Benfica

José Mourinho s’apprête à faire son grand retour au Portugal et reprendre les rênes du Benfica Lisbonne, 25 ans après sa première expérience sur le banc du club. Limogé du Fenerbahçe à la fin du mois d’août après l’échec en Ligue des Champions face au Benfica, le technicien portugais a rapidement été pressenti pour succéder à Bruno Lage, remercié après la défaite du club lisboète contre Qarabag (3-2). Cette succession a suscité des interrogations et des accusations, notamment de la part d’Ali Koç, président du Fenerbahçe, qui a ironisé sur une « étrange coïncidence » : selon lui, Mourinho aurait « prévu la défaite de Benfica contre Qarabag » et calculé que Lage serait renvoyé, insinuant un plan orchestré avec l’ancien directeur sportif Mário Branco.

De son côté, le « Special One » a répondu à ces accusations, expliquant qu’il « tourne toujours la page après avoir quitté un club » et qu’il n’a jamais cherché à blâmer quiconque, tout en soulignant sa motivation à rejoindre Benfica dès que l’opportunité s’est présentée selon A Bola. L’accord entre Mourinho et le Benfica a été officialisé mercredi soir, avec une prise en main immédiate de l’équipe dès jeudi après-midi. Mourinho, âgé de 62 ans, dispose désormais d’un contrat jusqu’à l’été 2027 et espère ramener le club sur la voie du succès, fort de son expérience internationale. Ce retour au bercail marque un nouveau chapitre pour l’entraîneur légendaire, qui compte bien capitaliser sur les expériences accumulées à l’étranger pour atteindre les titres qui lui ont parfois échappé.