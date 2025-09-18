Menu Rechercher
La Palestine jouera un match amical contre le Pays Basque

Oday Dabbagh buteur avec la Palestine @Maxppp

L’équipe nationale basque disputera un match amical contre la Palestine le samedi 15 novembre à San Mamés, profitant de la trêve de la Liga, a annoncé la Cadena Ser. L’heure du coup d’envoi reste à préciser, mais l’événement s’annonce déjà comme un rendez-vous important, tant sur le plan sportif que symbolique. La Fédération basque de football a confirmé l’organisation de cette rencontre, clarifiant que l’accord a été conclu en coordination avec les autorités espagnoles et sous l’égide du nouveau président de l’institution, Iker Goñi, en poste depuis juin dernier.

Au-delà du football, ce match a également une dimension humanitaire et symbolique forte. Il intervient après les manifestations récentes lors de la Vuelta et la mobilisation de Herri Harmaila à San Mamés, avec le déploiement d’une banderole aux couleurs palestiniennes portant le message en basque : « nous serons à vos côtés d’aujourd’hui jusqu’au dernier jour. » L’objectif affiché est de sensibiliser le public aux souffrances du peuple palestinien, tant à Gaza qu’en Cisjordanie, où la population subit les conséquences d’une crise humanitaire dramatique.

