Ligue des Champions

LdC : le groupe de l’AS Monaco avec Ansu Fati mais 4 absents

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Ansu Fati Monaco @Maxppp
Après bien des galères hier à l’aéroport, l’AS Monaco va affronter le Club Bruges en Ligue des Champions. En revanche, le club de la Principauté n’a pas fait le voyage avec tout le monde.

En effet, Aleksandr Golovin (ischio droit), Lukáš Hradecký (genou gauche), Mohammed Salisu (traumatisme genou gauche) et Denis Zakaria (adducteur droit) sont forfaits comme l’a annoncé l’écurie de L1 sur son communiqué de presse. Adi Hütter peut compter, en revanche, sur Ansu Fati qui pourrait jouer ses premières minutes depuis sa signature cet été.

Le groupe de l’AS Monaco :

Yanis Benchaouch, Philipp Köhn, Yann Lienard, Erice Dier, Caio Henrique, Thilo Kehrer, Christian Mawissa, Kassoum Ouattara, Jordan Teze, Vanderson, Maghnes Akliouche, Aladji Bamba, Lamine Camara, Mamadou Coulibaly, Stanis Idumbo, Takumi Minamino, Folarin Balogun, Mika Biereth, Ansu Fati, George Ilenikhena

Pub. le - MAJ le
