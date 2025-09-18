Jamie Carragher dézingue Chelsea et sa coupe "Mickey Mouse"

Chelsea a logiquement été battu par le Bayern Munich en Ligue des Champions ce mercredi. Emmenés par un Kane clinique et un excellent Olise, les Bavarois l’ont emporté 3-1 sur des Blues qui ont affiché leurs limites du moment. Tout l’argent investi ne permet pas encore de créer un collectif fiable à ce niveau, remarque Jamie Carragher sur CBS lors du débriefing de la rencontre. «Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise façon de gérer un club de football et d’essayer de réussir ; peu importe le système. (…) Ce que je veux dire, c’est que nous ne pouvons pas prétendre que cela a été un succès jusqu’à présent après trois ans et demi (le rachat du club)», affirme l’ancien défenseur.

Le consultant star va même plus loin dans son échange avec Micah Richards. «Chelsea est-il là pour transférer des joueurs ou pour gagner des trophées ?», interroge-t-il. «Ils ont remporté deux trophées l’année dernière», lui répond l’ex-joueur de Manchester City. «Oui le trophée Mickey Mouse» ironise Carragher en référence à la Coupe du Monde des Clubs disputée aux États-Unis. Malgré les protestations de Richards et ce titre acquis face au PSG, vainqueur de la Ligue des Champions, la légende de Liverpool estime que Chelsea doit faire beaucoup mieux vu tous ses investissements. «Vous venez de dire qu’ils n’ont pas une meilleure équipe que les autres en Premier League. Comment est-ce possible alors que vous avez dépensé 2 milliards de livres sterling?»