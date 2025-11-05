Feyenoord : Ayase Ueda, l’attaquant qui fait mieux que Kylian Mbappé et Harry Kane

Pour un premier bilan de la saison 2025-26, trois noms font sensation pour l’instant : Kylian Mbappé (13 buts en 11 rencontres), étincelant pour sa deuxième saison avec le Real Madrid, Erling Haaland (13 buts en 10 rencontres), qui retrouve son statut de cyborg devant le but avec Manchester City et Harry Kane (12 buts en 9 rencontres), en train de battre tous les records avec le Bayern Munich. Pourtant, les trois machines à marquer ne sont pas les seuls à carburer autant en ce début de saison.

Robin Van Persie lui demande encore plus

Peu connu du grand public, l’attaquant Ayase Ueda (27 ans) cartonne avec le Feyenoord. Auteur de 13 buts en 11 matches, avec 893 minutes disputées, le Japonais fait mieux que Kylian Mbappé, Harry Kane et aussi bien qu’Erling Haaland. Loin des projecteurs des trois autres stars, le buteur de 27 ans formé chez les Kashima Antlers avait découvert la Juplier Pro League belge, où il avait déjà fait sensation en inscrivant 22 buts en 40 matches de Championnat avec le Cercle Bruges en 2022-23.

Ayase Ueda avait ensuite découvert l’Eredivisie où il a pu remporter deux trophées lors de ses deux premières saisons avec le Feyenoord, qui l’a enrôlé pour un montant de 8 millions d’euros. Et depuis le début de saison actuelle, le Japonais est intenable et a notamment inscrit un triplé lors de la large victoire contre Héracles (7-0) et déjà trois doublés cette saison. Entraîné par l’ex-serial buteur Robin Van Persie, Ayase Ueda peut encore faire mieux : «il a marqué deux buts, ce qui est excellent pour lui et pour nous. Mais Ayase, en grande forme, en a inscrit cinq aujourd’hui. Quand on a cinq ou six occasions franches en tant qu’attaquant, il faut en concrétiser plus de deux. Il le sait lui-même. Je n’ai pas trouvé Ayase assez précis dans la finition, je ne suis pas satisfait d’une victoire 3-1. Il aurait pu y avoir plus de buts, ce qui pourrait finalement s’avérer déterminant pour la suite», a assuré le Néerlandais, après le doublé de l’attaquant asiatique contre Volendam.

Un buteur à suivre pour le mercato d’été

Car le Japonais ne fait pas encore l’unanimité et va devoir prouver sur le long-terme qu’il est fiable. Sous contrat jusqu’en 2028 avec le Feyenoord, il pourrait rapporter une grosse somme d’argent à son club et battre le record du club détenu par Santiago Gimenez, vendu à l’AC Milan pour un montant de 35 millions d’euros. «Quiconque analyse plus en profondeur sera surpris par le manque d’efficacité du joueur japonais lorsque le niveau de l’adversaire s’élève. Il n’a pas marqué lors des matchs contre le PSV et l’AZ. Or, ce sont précisément ces rencontres qui attirent les recruteurs internationaux», assure le Telgraaf.

Rejoint par certains supporters de Rotterdam, qui font part de son manque d’efficacité en Ligue Europa - où le Stadionclub est mal embarqué - avec seulement deux buts inscrits cette saison et surtout une mauvaise performance lors des barrages de Ligue des Champions l’été dernier. Pourtant, le Japonais a su être décisif dans un moment important, en offrant la victoire au Japon contre le Brésil, lors d’une folle remontada. S’il continue sur sa lancée, Ayase Ueda pourrait attirer les grands clubs européens cet été, après un Mondial 2026 où il espérera briller avec les Samurai Blue.